Calcio, il Palermo entra in Sicindustria

La società sportiva U.S.Città di Palermo è entrata a far parte di Sicindustria. Stamattina la firma della richiesta di adesione, al termine di un periodo di incontri tra il patron Maurizio Zamparini e il presidente di Sicindustria Palermo Alessandro Albanese.

Con l’ingresso in Sicindustria, la società rafforza i propri rapporti e legami con il mondo imprenditoriale dell’Isola. Identità, rappresentanza e servizi, sono questi i punti di forza di un sistema di associazioni che in Italia conta 150.000 imprese. Il network, la collaborazione il confronto e lo scambio tra imprenditori è un valore aggiunto che Sicindustria garantisce ai suoi associati. Un altro, non meno strategico è quello della rappresentanza. Sicindustria è un’associazione di categoria, e dunque dà voce alle legittime istanze delle imprese nei confronti delle istituzioni, degli enti pubblici, degli attori sociali e del territorio.