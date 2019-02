Palermo, Di Dio: "Mirri imprenditori coraggiosi e tifosi veri"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“La squadra e la società del Palermo sono un patrimonio sportivo di tutta la città e ritengo che sia significativo che si sia fatto avanti un imprenditore palermitano per provare a salvare questo patrimonio”. Lo dice la presidente di Confcommercio Patrizia Di Dio che aggiunge: “Si tratta di un imprenditore coraggioso che fonda il suo investimento sui valori. E il calcio come l'impresa si deve nutrire di valori, senza di quelli tutto diventa speculazione. Il vero tifoso c'è sempre, nella buona e nella cattiva sorte, al di là dei risultati e del blasone delle squadre ospiti. Mi auguro, che quello della famiglia Mirri, socia di Confcommercio Palermo, possa essere un buon esempio per tutti i tifosi. Alla famiglia Mirri, imprenditori e tifosi veri, che ha dato un contributo fondamentale per contribuire a salvare il Palermo, va l'apprezzamento di tutto il sistema Confcommercio e gli auguri di buon lavoro per riportare i colori rosanero al livello che meritano”, conclude Patrizia Di Dio.