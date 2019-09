Palermo, sottoscritti 10 mila abbonamenti: "Vicini a primato storico"

Manca un giorno alla chiusura della campagna abbonamenti e sono arrivate a 10 mila le tessere acquistate dai tifosi del Palermo. Lo comunica la società rosanero, che rende noti i disservizi al server di Vivaticket. "Per via dell’elevato numero di connessioni - si legge in una nota - il servizio ha registrato alcune sospensioni che non hanno permesso a tutti gli utenti di completare la pratica dell’acquisto. Per questo la società, d’accordo con il servizio di biglietteria digitale, ha deciso di mettere a disposizione anche l’intera giornata di giovedì 19 settembre per sottoscrivere l’abbonamento online e nelle rivendite fisiche di Vivaticket sul territorio".

L’ultima occasione per acquistare l’abbonamento sarà dunque domani fino alle 23,59. Le tessere si potranno ritirare fino a sabato 21 settembre dalle 11 alle 19. Intanto la dirigenza del Palermo esulta per la "grande risposta da parte della tifoseria" e punta a superare il record di abbonamenti stabilito in serie D dal Parma. Il club ducale arrivò a 10.089 tessere.

"Siamo a pochi passi dal raggiungimento di un primato storico - conclude la nota - ringraziamo tutti, in particolare da parte di alcuni soggetti che hanno acquistato grandi quantità di abbonamenti, interi e under 18. Tra questi, gli abbonamenti 'solidali' da parte di associazioni di volontariato, parrocchie, operatori media, gruppi di tifosi, istituzioni, ma anche interi pacchetti di abbonamenti da parte di aziende. Un elenco lunghissimo di operatori commerciali e gente comune unita dallo stesso spirito di condivisione".