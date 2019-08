Palermo, la delusione di un tifoso: "Io abbonato da 15 anni non potrò avere il mio posto in Curva Sud Superiore"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Sono Francesco Adragna, 28enne grande tifoso del Palermo, da qualche anno ormai non più residente in Sicilia. Finché ho vissuto a Palermo e in Sicilia sono stato abbonato, per ben 11 anni, allo stadio, in Curva Sud Superiore. Accanto a me, ad ogni partita, c'è stato mio papà, che vanta un 'curriculum' superiore, perché ha mantenuto l'abbonamento anche dopo il mio trasferimento: lui è addirittura è abbonato da ben 15 anni. Io e mio papà amiamo il nostro posto a sedere, sappiamo a memoria il numero del settore, della fila e del seggiolino in particolare e abbiamo ritrovato pienamente condiviso, lo stesso amore per il proprio 'posto storico', nelle parole del neo-presidente Mirri, alla conferenza stampa di presentazione, a cui eravamo entrambi presenti".

"Mio papà, anche quest'anno, rinnoverà il suo abbonamento allo stadio, ma ha/abbiamo avuto la spiacevole sorpresa di scoprire che la Curva Sud Superiore sarà chiusa agli abbonamenti, e con essa il suo 'posto storico'. Dopo le parole ascoltate in conferenza stampa, in cui si parlava addirittura di targhe sul proprio seggiolino per gli abbonati storici, ci è apparsa come una beffa assoluta. Per questo motivo sono due le domande che vi pongo: la Curva Sud Superiore sarà chiusa per tutta la stagione? Sarà data la possibilità agli abbonati storici, quando sarà riaperta (anche nelle stagioni successive) di avere la prelazione per riprendere il loro storico posto a sedere? Forza Palermo!"

La risposta della società rosanero:

"L’intero anello superiore, sia di curva sud sia di gradinata, non è al momento disponibile alla vendita e saranno aperti solo e soltanto se ce ne sarà la necessità, per questione di numeri. Per questo abbiamo riservato due giorni dedicati ai vecchi abbonati per 'scendere' nell’anello inferiore. Quindi per rispondere alle domande: al momento i settori saranno chiusi, non è del tutto escluso che verranno aperti in seguito, ma in questo momento non abbiamo questa visibilità. Tutto il meccanismo di prelazione per le stagioni future verrà impostato sicuramente più avanti ma cercheremo di dare la giusta priorità ai vecchi abbonati".