Palermo calcio a 5 femminile, la società cerca giocatrici: selezioni al ''Tocha Stadium''

Una società ambiziosa con uno sguardo rivolto al futuro come testimonia il potenziamento del settore giovanile, indispensabile per poter gradualmente inserire i migliori talenti della ''cantera'' in prima squadra. Un futuro, dunque, a forti tinte rosanero quello che ha in mente il Presidente del Palermo Calcio a 5 Salvo Messeri che, dopo aver insignito il patron della Ssd Palermo Dario Mirri della carica di presidente onorario del club, punta sempre più in alto e, a proposito di ''quote rosa'', lancia un'altra importante iniziativa: allestire una nuova squadra femminile di calcio a 5. Nel dettaglio questa sera a Palermo, a partire dalle 20.30, presso il ''Tocha Stadium'' di via Oliveri Mandalà 22 (vicino all'ex ''Grande Migliore''), si terrà uno stage di selezione rivolto a tutte le aspiranti giocatrici - dai 14 anni in su - del Palermo Calcio a 5. Un'occasione da non perdere per tutte le ragazze innamorate del futsal.