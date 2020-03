Calcio, l'attaccante palermitano Andrea Saraniti positivo al Coronavirus

L’emergenza Coronavirus ha colpito anche il mondo del calcio. Dopo i primi nomi illustri è risultato positivo anche il calciatore del Vicenza originario però di Palermo. Il centravanti Andrea Saranti, ex Akragas, è infatti risultato positivo al Covid-19. A darne comunicazione è stata la stessa società con una nota ufficiale.

"Il calciatore - si legge nella nota - è in buone condizioni di salute, non lamenta più sintomi e resterà in isolamento volontario presso il proprio domicilio, nel quale si trova dal 9 marzo assieme alla famiglia, come da procedura sanitaria. Tutti gli altri atleti e membri dello staff tecnico che dalla stessa data, in virtù della sospensione dell’attività agonistica, si trovano presso il proprio domicilio di lavoro, stanno bene e non denotano sintomi, continuano ad attenersi ai protocolli e a seguire i programmi personalizzati di allenamento”.

Circa una decina di giorni fa un altro giocatore palermitano, questa volta in forza alla Sampdoria, è risultato positivo. Si tratta dell’ex attaccante rosanero Nino La Gumina. A comunicarlo è stata la società blucerchiata dopo il caso di contagio che aveva riguardato il compagno Manolo Gabbiadini, sottoponendo a tampone faringeo anche altri giocatori risultati positivi: Omar Colley, Albin Ekdal, Morten Thorsby e il dottore Amedeo Baleari. Tra gli altri sportivi contagiati e di cui sicuramente non si sono dimenticati i tifosi rosanero c’è anche l’attaccante argentino Paulo Dybala.