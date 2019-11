Campionato europeo di ballo, i palermitani Di Fazio e Santoro conquistano la finale a Varsavia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Damiano Di Fazio con la sua ballerina Noemi Santoro dopo aver conquistato il titolo di campioni d'Italia sono stati convocati a difendere i colori italiani all'europeo svoltosi a Varsavia (Polonia) aggiudicandosi la finale. Un trionfo per questi palermitani e per la città di Palermo che ha rappresentato l'Italia in Europa. Il prossimo mese Damiano Di Fazio, maestro della The king of dance e Noemi Santoro, maestra della The Quen of dance, disputaranno il mondiale in Russia (Mosca).