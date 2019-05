Padel spettacolo al Tc2 con il Torneo Special Guest

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Domani, sabato 11 maggio, scatterà l’ora x per gli appassionati di padel! Al Tennis club Palermo 2 (via San Lorenzo 13/A) dalle ore 11, 9 coppie di eccellenza del padel palermitano si sfideranno all’ultimo game, in occasione della prima edizione del Torneo Special Guest. Fra i partecipanti, tennisti di livello nazionale, maestri di tennis, giocatori classificati e alcuni componenti della squadra di padel del Tc2, per una giornata di spettacolo.

Alle 14, con un cocktail-buffet, si brinderà ai nuovi campi blu del club palermitano, che stanno regalando agli iscritti e ai loro amici tanti momenti di divertimento. Infine verranno consegnate le t-shirt ai partecipanti del Torneo sociale doppio giallo misto. Un ringraziamento particolare ai partner del torneo, Riolo Motors e il Centro Tim di Viale del Fante, 14.

Gli incontri:

1. Giovanni Valenza - Gigi Cafieri vs Giuseppe Cannici - Gabriele Nasta

2. Nick Giuliani - Vincenzo Caldara vs Germano Giacalone - Mario Equizzi

3. Fabio Cocco - Alessandro Ciappa vs Peppe Alessi - Willy Brino

4. Massimo Ienzi - Paolo Palizzolo vs Giuseppe Cannici - Gabriele Nasta

5. Sebastian Romano - Piero Campo vs Germano Giacalone - Mario Equizzi

6. Teto Tranchina - Roberto Rizzo vs Peppe Alessi - Willy Brino

7. Giovanni Valenza - Gigi Cafieri vs Massimo Ienzi - Paolo Palizzolo

8. Nick Giuliani - Vincenzo Caldara vs Sebastian Romano - Piero Campo

9. Fabio Cocco - Alessandro Ciappa vs Teto Tranchina - Roberto Rizzo