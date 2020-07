Serie C di padel, il Tc2 comincia nel migliore dei modi: battuto 3-0 il Padel Village

Comincia bene per il Tc2 l’avventura in serie C. Un meritato 3-0 contro il Padel Village conquistato grazie alle ottime prestazioni di tutti i componenti della squadra: sugli scudi le prestazioni di Alessandro Ciappa e Maria Antonietta Trupia.

I risultati: Ciappa e Campo hanno vinto contro Daddato e Calò 2-0 (61-61). Giacalone e Rubbio hanno battuto Bollino e Agostare 2-0 (61- 61). Trupia e Albano hanno vinto contro Mazzilli e Sciascia 2-0 (60-60).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"I ragazzi sono stati eccezionali - ha detto a fine gara Teto Tranchina, capitano del Tc2 -. Hanno affrontato la trasferta con lo spirito giusto e con l’entusiasmo che serviva. Sono arrivati a Barletta e hanno giocato tre incontri meravigliosi, vincendoli. La maestra Trupia e il maestro Ciappa hanno fatto due prestazioni eccellenti. Siamo pronti per affrontare il Team Padel Palermo, domenica prossima, fuori casa, e siamo molto carichi e fiduciosi per affrontare i play off".