Playoff Serie D: il Tc2 sfida il Padel club Siracusa e il Padel Palermo

Al Tc2 rimane l’ultimo appuntamento stagionale con il Padel di Serie D per raggiungere la promozione. Domenica 23 giugno alle 10,30, sui campi del Tc2 (via San Lorenzo 13/A), la squadra capitanata da Teto Tranchina, dopo un ottimo campionato, sfiderà il Padel club Siracusa e il Padel Palermo in un playoff di alto livello. Le tre formazioni si daranno battaglia in un girone all’italiana e chi avrà la meglio potrà ritrovarsi il prossimo anno a giocare la Serie C.