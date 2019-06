Padel e padelle: grande successo per il torneo "Magna e gioca" | FOTO

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Grande successo per il Primo Trofeo Magna Roma Padel e Padelle Summer, che si è svolto al Padel Favorita di viale del Fante lo scorso fine settimana. Ventiquattro coppie sono scese in campo per la fase finale, sfidandosi a colpi di racchetta. A vincere la prima edizione del torneo è stata la coppia formata da Guido Morello e Giuseppe Greco. Alla fine della manifestazione amatriciana per tutti, offerta dallo sponsor dell'evento. Spazio anche ai bambini, che hanno potuto provare il padel alla fine della competizione. Padel e padelle torneranno il prossimo inverno, con un nuovo evento che avrà un programma ancora più ricco, con momenti di cucina e spettacolo e la partecipazione di artisti e musicisti.

