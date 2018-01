Ottimi risultati dagli schermitori disabili palermitani alle nazionali di Busto Arsizio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Ben sei medaglie conquistate dalla squadra paralimpica dell'A.s.d. Club Scherma Palermo alla prova nazionale di Busto Arsizio (VA), valida come qualificazione ai Campionati Italiani Assoluti. Doppio successo per William Russo nel fioretto e nella spada maschile di cat. C. che supera in entrambe le finali Martino Seravalli (Fiamme Oro). Nella spada femminile successo per Marcella Li Brizzi su Sara Bortoletto (Scherma Bassano). La Li Brizzi conquista anche un bronzo nella sciabola femminile. Le ultime due medaglie arrivano dalla sciabola: Francesco Di Franco nella cat. B e Samuele Lupo nella cat. A. Medaglia di bronzo nella spada maschile di cat. C anche da parte di Claudio Radicello (Circolo Schermistico Mazarese).