A Villa Niscemi gli oscar degli allenatori di calcio palermitani

Sabato 22 Settembre, presso la Sala delle Carrozze di Villa Niscemi (sita in Piazza dei Quartieri, 2) a Palermo, si svolgerà la cerimonia di premiazione per gli “Oscar dell’Allenatore di Calcio – Provincia di Palermo”. All’evento, il cui inizio è programma per le ore 9.45, parteciperanno gli Allenatori della Provincia di Palermo che nella stagione 2017-2018 hanno raggiunto i massimi risultati sportivi nel loro campionato di appartenenza sia dal punto di vista sportivo che della classifica disciplina.

A condurre gli Oscar 2018, che vedono la redazione del magazine sportivo online retepalermo.it come media partner dell’AIAC Palermo, saranno i giornalisti Alessandro Rubino e Gaia Di Giorgio. Le premiazioni avverranno per le seguenti categorie: – Attività di base – Rappresentative Regionali Giovanili – Calcio a 5 Prime squadre e Settore Giovanile – Calcio a 11 Settore Giovanile Provinciale e Regionale – Calcio a 11 Prime Squadre Campionati Dilettantistici.

L’evento, con ingresso libero, è patrocinato dalla Presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana e vedrà la partecipazione di diverse personalità dello sport palermitano ma non solo.