Andiamo a Berlino, Osama: Palermo sogna agli Europei di atletica

Tutto pronto per l'atteso esordio dell'atleta azzurro e Cus Palermo, Osama Zoghlami, agli Europei di atletica leggera, in programma fino a domenica 12 agosto a Berlino, in Germania. L'obiettivo è la finale nei 3.000 siepi. Per il talento cussino l'appuntamento con la storia passa dalla batteria di qualificazione, in programma martedì 7 agosto alle 11.40, con diretta televisiva sui canali Rai (Rai 2 e Rai Sport) e su Eurosport.

Scenario delle gare l'Olympiastadion, già teatro del trionfo azzurro ai Mondiali di Calcio del 2006 e dello storico record del mondo nei 100 metri di Usain Bolt (9.58). In attesa dell'ufficialità da parte dell'IAAF, con tutta probabilità le batterie saranno due.

Alla finale, in programma giovedì 9 alle 21.20, dovrebbero accedere i primi cinque atleti di ogni batteria ed i residui cinque migliori tempi. Per un totale di 15 finalisti. Insieme ai compagni di specialità, in Germania al fianco di Osama presente anche il professore Gaspare Polizzi, suo tecnico e allenatore, tra gli altri, anche della leggenda azzurra Totò Antibo. Per il giovane talento cussino classe 1994 l'emozione di poter competere con i migliori atleti d'Europa e la grande occasione di poter firmare una settimana da ricordare, sia per i colori azzurri, che per quelli dello sport palermitano.