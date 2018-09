Incontro Zamparini-Orlando, il sindaco: "Nuovo stadio a Palermo? Massimo interesse"

Leoluca Orlando ha incontrato oggi pomeriggio il patron del Palermo Calcio, Maurizio Zamparini. Nel corso dell'incontro, che era stato programmato già alcune settimane fa, Orlando ha ribadito "la vicinanza dell'Amministrazione comunale e di tutta la città alla squadra ed alla società, anche con riferimento al prosieguo dell'azione in sede di giustizia sportiva e ordinaria per i gravi fatti avvenuti durante i play-off dello scorso torneo e che hanno determinato l'esclusione dal campionato di Serie A".

E' stato anche affrontato il tema del nuovo stadio a Palermo, in merito al quale il Sindaco ha ribadito la posizione espressa in precedenza e cioè quella "del massimo interesse dell'Amministrazione comunale a valutare nell'interesse della città, del suo sviluppo e dei suoi tifosi ogni proposta che sarà formalizzata e che permetterà ai competenti organi una attenta valutazione sotto ogni aspetto". "L'Amministrazione comunale - sottolinea il sindaco - ha tutto l'interesse a che la città sia dotata di impiantistica sportiva adeguata alle aspettative delle nostre squadre di eccellenza e dei tifosi, che possono per altro essere volano di nuova economia e sviluppo".