Il Palermo torna ai palermitani, Orlando consegna a Mirri la rinascita rosanero

Il Palermo ha il suo nuovo patron, anzi due. Orlando ha consegnato il club rosanero nelle mani di Mirri e Di Piazza. Hera Hora è stata la società selezionata dal sindaco per avviare la rinascita rosanero. Nulla da fare dunque per le altre cinque cordate che erano in lizza per l'acquisizione della società. La società creata dall'imprenditore palermitano è dall'Italo-americano è composta dalla Damir (50%), da Di Piazza (40%) e Mirri (10%). Il direttore sportivo sarà Rinaldo Sagramola.

Il Sindaco, per una più ampia consultazione possibile, ha invitato ad esprimersi sui contenuti delle proposte giunte, il presidente Leonardo Guarnotta, il Consulente allo Sport Carlo Vizzini, Cesare La Piana, il capo di Gabinetto Licia Romano, Francesco Scuderi e l'avvocato Leonardo Di Franco, responsabile della promozione della Città in Staff al Sindaco.

"In esito all’approfondito esame analitico della documentazione - si legge in una nota - il Sindaco, sentito il parere del Presidente Guarnotta, ha quindi ritenuto di individuare fra le proposte oggetto della valutazione, quella della “Hera Hora S.r.L.” in base ai risultati della valutazione, come da scheda allegata. Il Sindaco, sottolineando l’importanza di tale scelta, auspica il più ampio coinvolgimento della città nelle scelte future della Società individuata, che proporrà alla Figc per l’iscrizione della squadra nel campionato di serie D 2019/2020. Il sito della società Herahora al quale trovare maggiori informazioni circa il business plan presentato al Comune è www.herahora.com.

"La proposta di Hera Hora era la migliore - ha detto Orlando - perchè non recava la semplice indicazione di somme ma attestava la presenza di un capitale sociale già costitutito. Mi auguro che questa società possa fare tornare l'entusiasmo per il calcio a Palermo. Alla base di questa scelta ci sono stati elementi finanziari, etici e comportamentali contenuti nella proposta di Hera Hora srl".

Gallery