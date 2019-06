Calcio a 5, oratorio San Vincenzo De Paoli a Cesenatico: "Vogliamo portare scudetto a Palermo"

L'oratorio San Vincenzo De Paoli nella categoria allievi calcio A 5 è in partenza per Cesenatico per le finali nazionali. La squadra di mister Matteo Cicero si è qualificata per il campionato italiano CSI (centro sportivo italiano) dove ci saranno le migliori 16 squadre di Italia, un campionato che ha coinvolto più di 600 squadre di tutta Italia,.. Per il nostro oratorio e un sogno lungo 1500 km, un evento importantissimo, dove cercheremo di lottare per il titolo italiano, cercando di portare lo scudetto a Palermo, e regalare alla nostra splendida città ed ai tifosi del Palermo un po' di gioia, visto il momento buio che stiamo passando con le vicende del us città di Palermo....