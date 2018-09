Pallavolo, open day per il Volley Club Leoni

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Noi siamo pronti a scendere in campo, e tu? Il Volley Club Leoni riparte per la nuova stagione sportiva. Se fai già parte della LeoniFamily potrai rinnovare l’iscrizione ai corsi di avviamento alla pallavolo, conoscere tutte le novità e beneficiare dei nuovi servizi. Se ancora non ne fai parte e sei disposto a metterti in gioco, vieni a trovarci! Potrai conoscere gli atleti delle nostre prime squadre, parlare col nostro staff qualificato, farti guidare nella scelta del corso più adatto alle tue esigenze e scegliere di conseguenza i giorni per le due prove gratuite a cui hai diritto. Ti aspettiamo mercoledì 12 settembre, dalle ore 16:30 alle ore 18:00, a Piazza Leoni, 76, Palermo. Enjoy Your Volley!