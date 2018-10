Successo per l'open day della Rugby Palermo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si è svolto al Giardino Vincenzo Florio l’annuale Open Day della Rugby Palermo, tanto entusiasmo e decine di bambini e ragazzi hanno provato per la prima volta le emozioni della palla ovale. Il Presidente, Stefano Massari si dice soddisfatto dell’esito della giornata, “ Non poteva andare meglio, una splendida giornata di sole, tantissimi bambini e ragazzi fino alla U 14 hanno dato dimostrazione di cosa sia il Rugby ai tanti curiosi che si sono avvicinati allo stand e ai campi di gioco, disegnati per l’occasione sul prato del giardino, alla fine l’immancabile terzo tempo pieno di delizie per la gola è stato a cura dei genitori dei tesserati”.

Da oggi gli allenamenti si sposteranno presso il campo della Fincantieri in Via Giordano Calcedonio, il Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 15.00, chiunque volesse può recarsi al campo di gioco in questi orari e far provare ai propri ragazzi il Rugby. E’ importante che i ragazzi si assumano la sfida del contatto, dello scontro, non per il gusto di farlo, ma come tappa verso lo sviluppo mentale, caratteriale e fisico. Il punto non è placcare o essere placcato ma imparare ad evitare gli ostacoli e nel caso, saper far fronte agli impatti. Per farlo serve disciplina mentale, capacità di usarla e volontà, tutto questo è il Rugby!

