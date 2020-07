O'Neill ricoverato d'urgenza per cirrosi epatica, Vasari: "Fatevi i caz.. vostri"

“Criticare il passato degli altri è facile… ma fatevi i cazzi di casa vostra”. Con queste parole Tanino Vasari ha difeso - tramite il proprio profilo Facebook - il suo ex compagno di squadra Fabian O’Neill. L’uruguaiano, che ha giocato con il calciatore palermitano a Cagliari alla fine degli anni Novanta, nelle scorse ore è stato ricoverato d'urgenza per cirrosi epatica e le speculazioni sulla sua vita sregolata si sono diffuse soprattutto via web.

Nonostante siano passati più di 20 anni, Speedy Vasari non ha dimenticato O'Neill: "Dai Fabian, preghiamo tutti per te". I due sono stati compagni di squadra in due stagioni, nel 1997-98 in Serie B, e nel 1998-99 in Serie A con Giampiero Ventura in panchina.