Il nuovo Palermo si presenta in... tribuna: si riparte da Pergolizzi e Castagnini

Il Palermo dei palermitani prende forma. Dario Mirri, domani mattina alle 10.30, presenterà il nuovo corso del club in tribuna e non nella solita sala stampa che negli ultimi due anni aveva ospitato le conferenze stampa di presentazione di Baccaglini, Richardson e i Tuttolomondo. Un momento aperto a tutti. Giornalisti, tifosi o semplicemente curiosi: chiunque vorrà, potrà assistere alla presentazione di Hera Hora. Al fianco di Mirri ci saranno Tony Di Piazza e Rinaldo Sagramola. Il trio da cui il Palermo riparte svelerà i nomi del prossimo allenatore e del nuovo direttore sportivo. Che sono: Rosario Pergolizzi e Renzo Castagnini. Niente da fare per Leandro Rinaudo.

“Il Palermo – si legge in un comunicato - invita la Città e tutti gli operatori dell’informazione alla conferenza stampa di presentazione della nuova società, che si svolgerà domani. Come previsto e nel pieno rispetto del corretto iter istituzionale, a seguito della conferma ufficiale di iscrizione al prossimo campionato di Serie D da parte della Federazione Italiana Giuoco Calcio, durante la conferenza verrà annunciato ufficialmente il responsabile tecnico della prima squadra per la stagione 2019-2020 e l’area di supporto alla struttura tecnico-sportiva".