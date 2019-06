Palermo ancora senza allenatore, si candida Iachini: "Per voi porte sempre aperte"

A volte ritornano: Beppe Iachini pronto a sedersi per la terza volta sulla panchina del Palermo? Il tecnico di Ascoli Piceno smentisce i rumors delle ultime ore, ma allo stesso tempo si dice disposto a valutare ogni eventuale chiamata: “Da parte mia - confessa Iachini a PalermoToday - ci sarà sempre una porta aperta per questi colori”.

Sono ore di profonda riflessione in casa Palermo. Delio Rossi quasi certamente non sarà il prossimo allenatore del club rosanero. Si parla timidamente di Pasquale Marino e Vincenzo Vivarini, ma negli ultimi giorni la voce che è circolata con maggiore insistenza è quella che riguarderebbe Beppe Iachini. L’uomo delle promozioni in Serie A (quattro in carriera) è un vero e proprio talismano per chiunque desideri di lasciarsi alle spalle il campionato cadetto. Iachini sarebbe forse il profilo perfetto per poter ripartire per il Palermo, ma bisognerebbe capire come sciogliere un eventuale nodo legato all’ingaggio. Decisamente fuori portata al momento per il Palermo.

“Detto sinceramente - confessa Iachini - dal club rosanero non mi ha ancora chiamato nessuno. Ho ricevuto qualche proposta dalla Serie A, nulla invece dal campionato cadetto. Questo però non vuol dire che rifiuterei una possibile destinazione in Sicilia. Per il mio trascorso a Palermo infatti mi sento di dire che valuterei attentamente una prospettiva di questo tipo. So che la società rosanero sta facendo le proprie valutazioni su alcuni aspetti. Magari - conclude - mi chiameranno più in là”.