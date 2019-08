Nuove maglie, il Palermo parte senza il rosa: divise bianche e nere

Meno due alla prima di campionato a Marsala e intanto il Palermo svela la sua nuova (ma provvisoria) pelle in attesa che si chiuda il sondaggio per eleggere - nel segno della democrazia e della trasparenza - le maglie che accompagneranno gli uomini di Pergolizzi in giro per i campi di D. “Entro 60-90 giorni – ha detto Mirri – le nuove divise saranno pronte per essere indossate dai nostri campioni". Presenti (oltre a Santana e Ricciardo) anche due calciatrici del Palermo femminile: Valeria Newcomb e Alessandra Panarello.

Dopo la conferenza in tribuna, ecco la presentazione delle maglie negli spogliatoi del Renzo Barbera. Curiosità: divise bianche e nere, del rosa però non c’è traccia. Si rivede però la maglia a bande orizzontali, che mancava dal lontano 2014, l’anno del ritorno in Serie A. Saranno quattro in tutto gli sponsor che compariranno nel kit dei rosanero, poi le maglie verranno ritirate e autentificate da un notaio. Faranno parte della storia di questi colori.

Main Sponsor: Gruppo Arena (Decò)

“Sono orgoglioso – dice Mirri – di avere al mio fianco l’imprenditore siciliano Giovanni Arena, uno che si è sempre battuto per il salvataggio di aziende prossime al fallimento (vedi Simply pronto a diventare Decò). La sua è una vera e propria operazione di salvataggio e la sua storia infatti si lega un po’ a quella della nuova società rosanero".

Second Sponsor: Bisaten

Fra le tante novità c’è spazio anche per una gradita conferma: quella del gruppo Bisaten, storico sponsor del vecchio Palermo, tanto che Mirri le ha equiparate alle radici della società rosanero. “Dal 2016 – ha detto l’imprenditore Franco Di Maria - siamo sponsor del Palermo e a prescindere dalla categoria abbiamo voluto mostrare la vicinanza a questo club e a questi colori”.

Back Sponsor: Ottica Lipari

Dietro le maglie, oltre al nome e al numero dei giocatori, ci sarà spazio anche per l’Ottica Lipari “la loro gioventù – ha detto Mirri – rappresentano le ali di questo Palermo”. Tante idee bollono in pentola, fra cui

Dalle automobili al calcio, ecco il gruppo Aci

Come una macchina pronta ad accendere per la prima volta il motore. Il gruppo Aci sigla l’accordo con il Palermo. “Al nostro fianco – dice Mirri – avremo il piacere di avere un’istituzione che unisce un mondo (quello dell’automobilismo) che sembra così distante ma che in realtà poi non lo è. C’è una comunità di passione e di interesse e mi gratifica che Aci abbia ritenuto il Palermo lodevole di attenzione”.

Sleeve Sponsor (sponsor di maniche), c'è il gruppo Dvp

“Conosco la famiglia La Rocca da qualche anno e so che potrà rappresentare l’anima popolare del nuovo Palermo. A mio avviso la più autentica di questa città”. Dvp è un gruppo che nasce nel 1990 da un’idea di 2 imprenditori siciliani che con sinergia e caparbietà hanno investito il loro tempo nell’apertura di un piccolo negozio nel centro storico di Palermo a marchio “dal vostro amico pazzo”. Oggi invece conta una prestigiosa catena di 24 negozi a Palermo.