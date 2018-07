La Nadir Palermo si conferma Campione d'Italia a squadre Master

Il titolo più bello, perché conquistato in casa, al termine di una cavalcata che l’ha vista protagonista per l’intera stagione, con il suggello nella fase finale dei tricolori, tornati a disputarsi, a distanza di dieci anni, nel capoluogo siciliano. La Nadir Palermo è campione d’Italia master a squadre, ottavo titolo della sua storia, quarto consecutivo, un poker esaltante e prestigioso. Da Riccione a Palermo per confermare una leadership che è figlia di un gruppo forte e coeso.

Nella classifica finale, di fascia A, la Nadir ha sopravanzato i “rivali” di sempre della Waterpolo Palermo e i laziali della Flaminio Sporting Club. Quarta un’altra società palermitana: la Mimmo Ferrito. Un tricolore dagli alti contenuti tecnici quello disputato a Palermo ed organizzato in sinergia da Telimar e Waterpolo. Circa 2500 gli atleti iscritti, 307 le società presenti; cifre che la dicono lunga sul successo di questa edizione dei tricolori master, conditi da numerosi record stabiliti nella sei giorni di sfide nelle due vasche della piscina Olimpica di viale del Fante. Titolo a squadre per la società del presidente Morici ed inevitabile pioggia di medaglie per gli atleti di coach Caleca, che hanno quasi triplicato il bottino conquistato poco più di un anno fa in terra di Romagna. "Queste vittorie sono il frutto di un lavoro di tutto lo staff ormai consolidato – afferma Salvo Caleca - che è riuscito a formare un gruppo dove sono ben amalgamati la voglia della prestazione individuale, la voglia di divertirsi , la competitività e la socializzazione che per un sodalizio che comprende atleti dai 25 agli 85 anni penso sia il fattore più importante".

"Nei tre precedenti campionati da noi vinti, c’è stato un testa a testa sino all'ultimo giorno di gare mentre quest'anno la Nadir è andata avanti sin dall'inizio vincendo Trofei e Campionati Regionali - a parlare è il presidente della Nadir Giuseppe Morici - e questo per tre motivi principali: l’attaccamento straordinario dei nostri soci ai colori della società, l'ingresso nel mondo master dei nostri fortissimi ex agonisti e il miglioramento dei risultati dei master meno giovani e di tutti i livelli. Questi Campionati Italiani - ha concluso Morici - devono farci sentire tutti orgogliosi di essere palermitani grazie ad un'organizzazione perfetta, un impianto comunale perfettamente funzionante e strutturalmente impeccabile e in fine per i grandi risultati dei master siciliani".

Medagliere ricco per la Nadir: 43 in tutto le medaglie portate a casa, con abbondanza di medaglie d’oro (16), seguite da quelle di argento (14) e bronzo (13). Tre titoli nazionali a testa per Alwine Eder (M55) nei 200, 50 e 100 dorso, e per Nichi Ponte (M80) nei 100 e 50 farfalla e nei 50 rana, praticamente il filotto visto che ogni atleta poteva prendere parte ad un massimo di tre gare individuali.

Il medagliere Nadir in dettaglio:

ORO: Cristina Bonomonte M55 (800 e 200 stile), Gino Stefanelli M70 (800), Nicolò Badagliacco M75 (400 misti), Costanza Genovese M35 (100 farfalla), Nichi Ponte M80 (100 e 50 farfalla, 50 rana), Alwine Eder M55 (200 dorso, 50 dorso e 100 dorso),Daniela Gioia M60 (200 stile), Renata Caleca M30 (50 farfalla), Federico Fornaris M40 (50 e 100 rana), staffetta 4x50 Mista M categoria 100-119 (Caleca-Gammicchia-Mostini-DeAngelis), staffetta 4x50 M stile libero categoria 100-119 (De Angelis-Mostini.Gammicchia-Caleca).

ARGENTO: Daniela Gioia M60 (800 e 400 stile), Monica Zarcone M50 (800), Giuseppe Calcaterra M70 (200 rana), Cristina Bonomonte M55 (400 stile), Gino Stefanelli M70 (400 stile), Paul Tagliavia M60 (200 stile), Giovanni Riccobono M40 (200 stile), Paolo Nicotra M70 (200 misti), Giuseppe Calcaterra M70 (50 rana), Filippo Valenza M65 (100 rana), staffetta 4x50 Mista M Categoria 280 (Stefanelli-Valenza-Calcaterra-Caiazzo), mistaffetta 4x50 stile libero categoria 120 (Mostini, Caleca, Lo Forte, Caleca L.),staffetta 4x50 M stile libero categoria 280 (Caiazza, Stefanelli, Calcaterra, Valenza).

BRONZO: Nicolò Badagliacco M75 (800), Filippo Valenza M65 (200 rana), Costanza Genovese M35 (200 farfalla), Monica Zarcone M50 (200 farfalla), Giuseppe Morici M60 (200 stile), Antonella Vermiglio M35 (200 misti), Gaia Basile M45 (50 dorso),Diomede Dell’Utri M30 (50 rana), mistaffetta Mista categoria 120-159 (Carla Maragliano, Gabriele Gammicchia, Renata Caleca, Luigi Caleca), Giuseppe Calcaterra M70 (100 rana), Renata Caleca M35 (50 stile), Enrico Politi M75 (50 stile), mistaffetta 4x50 stile libero categoria 280 (Ponte, Reccia, Bertorotta, Politi).

(Fonte: ufficio stampa Nadir Palermo)