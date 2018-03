Novara-Palermo, le probabili formazioni: ballottaggio "floreale" (Fiore-Fiordilino)

Un’emergenza in difesa, un campo sintetico e una squadra che sa come fermare questo Palermo. Gettare il cuore oltre l’ostacolo e la sfortuna (Bellusci, Rajkovic, Aleesami e Rolando out) per centrare il terzo successo consecutivo, il quarto risultato utile dopo la crisi di febbraio. Tutto questo in un Silvio Piola in cui il Palermo ha vinto soltanto sette dei 24 precedenti, arrendendosi invece per ben 12 volte. L’ultimo incontro in terra piemontese però è tutto rosanero con la rete decisiva firmata da un certo Vazquez (fresco di qualificazione ai quarti di Champions con il suo Siviglia) e la festa per la promozione in A. Altri tempi. Ad attendere i rosa non ci sarà Eugenio Corini, ma un altro ex capitano, Mimmo Di Carlo. Tedino intanto studia gli undici anti-Novara: La Gumina e Nestorovski confermati in avanti. Forfeit dell’ultimo minuto per Gabriele Rolando. Possibile esordio da titolare per Corentin Fiore?

QUI PALERMO

Fra infortuni e possibili convocazioni in Nazionale a Tedino non resta che coccolarsi un centrocampo tornato a fare la differenza. Con il Frosinone è toccato a Gnahorè insaccare un pallone pesante quanto i tre punti conquistati sabato pomeriggio, eppure sia Chochev che Murawski scalpitano per una maglia da titolare. Gran bel rompicapo per il tecnico rosanero: il bulgaro è sempre stato in cima alla lista delle preferenze, ma con un Eddy Gnahorè in questo stato e con Jajalo reduce da una più che convincente prestazione per il tecnico rosanero diventa tutto più complicato. Per Tedino saranno ore di riflessione. Zero dubbi invece per chi dovrà indossare i guantoni: Pomini è pronto a giocare la sua quarta partita consecutiva da titolare. Difesa a tre con Struna Szyminski e Dawidowicz. Nulla da fare per il giovane Accardi che viste le assenze sperava in una maglia da titolare. Jajalo e Gnahorè in vantaggio sui compagni di reparto con Rispoli a destra. Nelle ultime ore Rolando ha accusato una sindrome influenzale che non gli consentirà di partire per Novara con il resto della squadra. Così Tedino potrebbe schierare per la prima volta dal suo arrivo in Sicilia Corentin Fiore. Una scelta appetibile che alla fine però potrebbe anche rivelarsi azzardata. Ballottaggio dunque fra il belga e il palermitano Fiordilino. Coronado invece non sarà né un trequartista né una mezzala: l’italo-brasiliano sarà il vero e proprio jolly di questo Palermo. Aiuterà il centrocampo e supporterà la coppia d’attacco composta da Nestorovski e La Gumina.

QUI NOVARA

Trentaquattro punti in classifica e una zona playout che dista soltanto 5 lunghezze. Il Novara non sarà di certo il Frosinone incontrato sabato pomeriggio, ma neanche l’Ascoli neutralizzato dagli uomini di Tedino per 4-1. In panchina c’è Mimmo Di Carlo, un tecnico di tutto rispetto che saprà sicuramente come poter mettere in difficoltà i rosanero. La vittoria sul Brescia (in rimonta) d’altronde non può che essere un chiaro biglietto da visita: 4-4-2 per i piemontesi con il palermitano Di Mariano in campo dal primo minuto.

NOVARA (4-4-2): Montipò; Golubovic, Chiosa; Troest, Calderoni; Moscati, Ronaldo, Casarini, Di Mariano; Puscas, Sansone.

PALERMO (3-5-2): Pomini; Dawidowicz, Struna, Szyminski; Rispoli, Gnahoré, Jajalo, Coronado, Fiore; La Gumina, Nestorovski.

BALLOTTAGGIO

Fiore-Fiordilino 50%-50%.