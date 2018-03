Zamparini: "Non ho dormito, campionato falsato ma finiremo davanti all'Empoli"

Il nulla nel primo tempo con il Palermo in svantaggio, poi la reazione nella ripresa e infine la beffa amarissima di Sciaudone in pieno recupero. E' uno Zamparini rammaricato quello che il giorno dopo il match di Novara ha tirato le somme al sito ufficiale. “Non ho dormito tutta la notte, perché è stato un risultato davvero imprevedibile. Sono cose che succedono, soltanto che a noi succedono sempre al contrario e non a favore. Mi dispiace soprattutto perché a due minuti dalla fine stavamo riuscendo a portare a casa i tre punti nonostante le tantissime assenze. La difesa di ieri ad esempio non è certamente quella titolare vista finora. Mancavano due elementi fondamentali che spero Tedino possa recuperare il prima possibile”.

Difficile poter guardare il bicchiere mezzo pieno se si pensa - oltre che alla beffa arrivata allo scadere - al pareggio del Frosinone in casa contro la Salernitana. Qualche buona indicazione però è arrivata da un Nino La Gumina riuscito a mettersi ancora in evidenza dopo l’assist con i ciociari e da un Rispoli sempre più decisivo sotto porta. “Nell’analisi che ho fatto sia a Tedino che Valoti dopo la partita ho detto che il Palermo che dovrà scendere in campo nelle prossime partite dovrà essere quello ammirato nel secondo tempo. Chissà cosa succede negli spogliatoi perché nel primo tempo non abbiamo praticamente toccato palla. Sono contento delle prestazioni di Rispoli e Di La Gumina ma anche di Fiordilino”.

Un pareggio che di fatto non cambia quelle che sono le idee di Zamparini. L’Empoli vola e balza a più sei, mentre il Frosinone resta a più tre in attesa che i rosa recuperino il match di Parma . “Secondo me – ha detto Zamparini – recupereremo anche i sei punti dell’Empoli. Non possiamo pensare che da qui alla fine del campionato le cosa vadano sempre storte a noi e bene a loro. Se nelle prossime partite vedremo la stessa squadra ammirata nel secondo tempo penso che potremo anche arrivare primi”

Risposte che il Palermo sarà chiamato a dare subito in campo contro un Carpi in piena zona palyoff. Al Barbera però non ci saranno i sei nazionali convocati dalle rispettive federazioni. “CI aspetta una partita estremamente difficile perché oltre agli assenti per le Nazionali dovremo anche fare i conti con qualche infortunio di troppo. Questo è un campionato falsato nel silenzio generale. Non è giusto che in un campionato di Serie B in un momento così delicato in cui una squadra si gioca la promozione in A ci vengano tolti sei giocatori per delle semplici amichevoli. Le cose sbagliate vanno assolutamente cambiate e io spero che le istituzioni possano farlo al più presto. Tutto questo – conclude – è una vergogna”.