Palermo implacabile, festeggia anche Orlando: "Stiamo rinascendo"

Il Palermo sa solo vincere. I rosanero non steccano neanche in Campania, battono di giustezza il Nola e incassano il nono sigillo in nove partite grazie a un guizzo di Lancini. E festeggia anche il sindaco Leoluca Orlando. "Un altro successo - commenta il primo cittadino - il nono consecutivo per il Palermo che ha vinto anche contro il Nola, in una partita avvincente fino all'ultimo minuto".

"Un ulteriore passo nel cammino di rinascita della squadra rosanero - aggiunge Orlando -. Esprimo apprezzamento a tutti i giocatori e alla dirigenza per la tenacia con la quale continuano a guadagnare terreno sul campo e a riscuotere la stima e l'affetto tra i tifosi". Per il Palermo, archiviata questa insidiosa trasferta adesso è tempo di pensare al prossimo impegno contro il Corigliano, in programma domenica prossima al Renzo Barbera.