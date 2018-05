E' esploso La Gumina: il bomber palermitano finisce nel mirino dell'Inter

Sette gol nelle ultime 11 partite. Nino La Gumina è letteralmente sbocciato in primavera. Una lievitazione costante dopo un girone d'andata all'ombra di Nestorovski. E le sue prestazioni scintillanti hanno solleticato l'interesse delle big di casa nostra. Una su tutte: l'Inter. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com l'Inter avrebbe messo nel mirino La Gumina e potrebbe decidere di opzionarlo o acquistarlo e lasciarlo in prestito a Palermo per consentirgli di proseguire il suo processo di maturazione.

Il bomber classe 1996 - reduce dalla doppietta di Terni - in questa stagione ha messo a segno otto gol. Vanta già quattro presenze in Serie A e sabato scorso ha collezionato il suo cinquantesimo gettone tra i professionisti.