Un vichingo firma per il Palermo: Gunnarsson è ufficiale

Attraverso una nota, che è stata pubblicata sui canali social ufficiali, il Palermo ha comunicato "di aver perfezionato il tesseramento di Niklas Gunnarsson. Il difensore si è legato al club rosanero fino al 30 giugno 2020". Norvegese, classe 1991, ha firmato dunque un contratto biennale: operazione resa possibile dal fatto che il giocatore era libero.

Stellone lo ha studiato per più di un mese fa e ha convinto il club a tesserarlo, anche in considerazione della morìa che ha colpito la difesa recentemente. "E' un terzino classe 91’ che all’occorrenza però può fare anche il centrale", ha detto negli scorsi giorni l'allenatore rosanero.

Una presenza in Nazionale quasi tre anni fa, Gunnarsson è reduce dall'esperienza nella A svedese con il Djurgarden, dopo alcune esperienze in patria e in Scozia con l'Hibernian. Il giocatore, si legge nella nota, "verrà presentato dal presidente Rino Foschi alle 16.15 al Tenente Onorato di Boccadifalco, prima della conferenza stampa del tecnico Roberto Stellone".