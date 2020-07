Un pizzico di Palermo nel mondiale di Formula Uno: Nicholas Latifi debutta coi grandi

Un "pezzo" di Palermo nella Formula Uno che è ripartita oggi con le prove libere del Gran Premio d'Austria. Lui è Nicholas Latifi, canadese classe 1995: le sue origini sono infatti di Palazzo Adriano. Il vicecampione del mondo di Formula 2, debutterà al volante della Williams per la prima volta in qualità di pilota ufficiale, dopo le ultime stagioni suddivise tra impegni in F2 e collaudatore o pilota di riserva in F1 per Renault, Force India e appunto Williams.

Il nonno materno di Latifi, Isidoro Russo, è nato a Palazzo Adriano e alla fine degli anni Cinquanta si è trasferito a Montreal, in Canada, dove è diventato imprenditore di successo. Latifi torna spesso nel paese d'origine del nonno, insieme alla madre. Quest'anno sarà più complicato farsi vedere dalle parti di Palazzo Adriano: in Formula Uno si correrà quasi ogni fine settimana, con un calendario strapieno di impegni dopo il lungo blocco causato dall'emergenza Coronavirus.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Latifi ha iniziato la sua carriera nelle monoposto nel campionato italiano di Formula 3 nel 2012 con BVM, vincendo la sua prima gara sul circuito di Vallelunga il 18 settembre 2012 e concludendo al settimo posto nella classifica finale, dopo aver corso nei kart dal 2009 al 2011. La svolta nella sua fin qui giovane carriera è arrivata il 14 marzo 2016 quando è stato ufficializzato come test driver per la Renault in Formula Uno. Nel 2019 è entrato a far parte del team Williams come terzo pilota: quest'anno affiancherà il compagno di George Russell nel team inglese, sostituendo Robert Kubica.