Impressioni di (fine) settembre: scocca l'ora di Nestorovski

Palermo, dov’è finito il tuo Nesto-gol? L’attaccante rosanero è alle prese con uno dei momenti più cupi della sua avventura in Sicilia, per lui finora soltanto un gol su rigore col Cagliari in Coppa. Adesso però è arrivato il momento di iniziare a parlare macedone: dal suo arrivo in Italia infatti il numero 30 del Palermo ha sempre brillato a fine settembre. Questione di tempo dunque. O meglio, di mesi. Dal primo gol in Serie A con il Crotone al sigillo su rigore dell’anno scorso con il Perugia.

Ha bisogno di tempo per carburare l’attaccante rosanero. Tempo che in questo caso sembra coincidere con le nuvole e le timide piogge di fine settembre. Nestorovski che, mai come quest’anno però, sembrava così distante dal club di viale del Fante. Bisogna prendere in considerazione anche questo se si parla in termini di metamorfosi inversa. Da leader e goleador dei rosa nelle due precedenti stagioni a punto interrogativo di questo nuovo Palermo. E intanto, dopo la panchina di Foggia (è entrato soltanto a tre minuti dal triplice fischio) il bomber scalda i motori per il prossimo impegno con il Perugia.

Un feeling, quello fra l’attaccante 28enne e gli ultimi giorni di settembre nato proprio agli albori del suo sbarco in Italia. Il primo anno, quando dopo tre partite di totale digiuno riuscì col Crotone in trasferta a trovare la prima gioia in A, un gol che fu seguito subito dopo da altri due graffi contro Atalanta e Sampdoria. Anche l’anno scorso Nestorovski trovò la svolta di questi tempi. Subito a segno alla prima giornata, poi il digiuno, fino al gol contro il Perugia che spianò la strada ad altre segnature ravvicinate. Ed è anche e soprattutto per questo che Tedino potrebbe seriamente pensare di dargli fiducia sabato pomeriggio al Barbera con il Perugia in coppia con Puscas.