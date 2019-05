Calcio a 5, nasce l'Asd San Martino delle Scale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Ed eccoci quà, dopo tanti "rumors" che si sono susseguiti in queste ultime due settimane, adesso ufficializziamo, la nascita della Asd. San Martino delle Scale Calcio a 5, abbiamo riflettuto tanto, ma era un passo che andava fatto, per rilanciare il "Villino" di Palermo cosi viene chiamata la frazione montana di San Martino, per riportare il calcio che conta in un paese "assetato" di sport, un ringraziamento particolare va a Francesco De Santis, che grazie alla cessione del titolo sportivo della Asd. Studio De Santis, ci ha permesso questo grande salto addirittura in serie C2, quale miglior palco scenico per partire spediti, grazie alla Asd. Delfini Vergine Maria, per averci permesso di crescere e camminare con le nostre gambe, permettendoci di confrontarci con il mondo del Futsal LND, un grazie a tutti i ragazzi che fino a ieri hanno composto l'organico sia societario che tecnico della Asd. Delfini Ministrantium C5, che hanno subito accettato questa sfida e sposato questo progetto, solido, e a lunga scadenza, un grazie al Padre Abate del Monastero Benedettino di San Martino, senza di lui, noi non esisteremo, un grazie ai nostri sponsor che hanno confermato il loro appoggio e i loro sforzi anche per la prossima stagione, per adesso non aggiungiamo altro lo scoprirete più avanti fino alla presentazione ufficiale che avverrà a fine giugno.