Nasce la rappresentativa calcio Csain Palermo

È stata costituita la “Rappresentativa calcio Csain Palermo” formazione calcistica creata per scopi sociali e promozionali. La formazione palermitana nasce con l’intento di rappresentare lo sport e i suoi valori, scendendo in campo per iniziative benefiche. I responsabili organizzativi e tecnici sono Isidoro Farina e Federico Cusimano. “La rappresentativa – ha detto Isidoro Farina – è una creatura voluta da Eros Lodato, presidente provinciale Csain, ente Nazionale di promozione sportiva e sociale riconosciuto dal Coni e dai Ministeri dell’Interno e del Lavoro, e vuole essere un utile veicolo per trasferire ai giovani un patrimonio di esperienze e valori che verrà messo a disposizione per iniziative sportive legate al territorio con finalità sociali”.

I calciatori che fanno parte della rosa sono vecchie conoscenze di spicco del calcio amatoriale a Palermo e componenti della “Asd Resuttana San Lorenzo Amatori” con cui, grazie a Federico Cusimano, nei prossimi giorni verrà siglato un accordo di collaborazione reciproca. L'intento è quello di contribuire alla realizzazione dei progetti sociali e legalità di Csain Settore Calcio. “La scelta di voler legare il nome "Resuttana San Lorenzo Amatori" a Csain non è stata casuale, aggiunge Cusimano, conosco da diversi anni Farina e il Presidente Lodato, con cui ho già collaborato, e rispecchiano in pieno i nostri valori. È un progetto importante che insieme al Presidente della prima squadra della “Resuttana San Lorenzo Amatori” Gaetano Costa vogliamo sostenere .

Il presidente Csain Palermo Eros Lodato

