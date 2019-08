Nainggolan a un contestatore: "Io fumo? Tu tifi Inter ma sei di Palermo, penso che faccia più schifo questo"

Polemica sociale per il nuovo centrocampista del Cagliari Radja Nainggolan. Il Ninja è finito nel mirino degli utenti poiché ripreso da alcuni tifosi mentre, insieme ai compagni, si concedeva attimi di relax in un locale fumando una sigaretta, al termine dell’amichevole disputata a Catania. Il popolo di Instagram si è diviso tra coloro che difendono il giocatore e chi critica la sua condotta. Un commento non è andato giù al calciatore belga: "Meno male che ce ne siamo sbarazzati", firmato da un tifoso dell’Inter nato a Palermo.

Nainggolan ha così risposto al tifoso: “Non sono mai stato al Palermo. O sei il classico siciliano che tifa per altre squadre piuttosto che per quella della sua città? Penso che faccia più schifo questo, no?”. Anche in questo caso non sono mancate polemiche e parole a difesa dell'ex centrocampista nerazzurro.