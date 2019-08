E' morto Nicola Massei, storico angelo dei muscoli dei giocatori del Palermo

I "vecchi" giocatori del Palermo che oggi hanno 40, 50 e 60 anni, lo avevano soprannominato "a mia u rici?". Perché lui - Nicola Massei, storico massaggiatore rosanero, morto il giorno di Ferragosto all'età di 89 anni - spesso rispondeva così a chi gli chiedeva qualcosa di ovvio. Massei era entrato in organico al tramonto dell'era targata Renzo Barbera. Con lui c'era il medico sociale Totino Matracia.

Una figura mitica, arrivata direttamente dal corpo dei vigili urbani. Per oltre 20 anni Massei è stato l'angelo dei muscoli dei giocatori del Palermo. Che lo adoravano. Su tutti il capitano degli anni Novanta, Roberto Biffi, che spese per lui parole al miele quando lasciò il Palermo dopo una lunghissima militanza. E uno di quei calciatori più forti di quel Palermo, Tanino Vasari, adesso lo ricorda così: "Che bella persona che eri, sei e resterai un icona di quel fantastico Palermo, il Palermo dei picciotti. Grazie di tutto Nicola, ti terrò sempre nel mio cuore, riposa in pace".