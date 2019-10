E' morto Testa, con i suoi gol aiutò il Palermo a salire in Serie A

E' morto a 89 anni Ennio Testa, ex attaccante del Palermo con Carlo Rigotti in panchina nella stagione 1955-56. Cresciuto nella Pro Lissone con cui, nella stagione 1951-1952, aveva messo a segno 26 gol, si era poi affermato con l'Atalanta. Dopo il debutto in Serie A coi nerazzurri, era stato acquistato dalla Sampdoria, dove ha disputato due stagioni, al termine delle quali fu ceduto al Palermo in Serie B, collezionando 24 presenze e 4 reti. Testa contribuì alla promozione dei rosanero in A: l'annata si chiuse infatti con un secondo posto (47 punti e minor numero di sconfitte, 4) che valse il salto di categoria. Furono decisivi i suoi gol contro il Livorno e il Monza alla Favorita.