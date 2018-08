E' morto il palermitano Antonio Gambino: aveva giocato nella Juve di Laudrup e Scirea

In Piemonte era diventato uno dei simboli del calcio dilettantistico. Antonio Gambino, allenatore, palermitano di nascita ed ex giocatore cresciuto nelle giovanili juventine fino ad approdare anche alla prima squadra, è morto. Se n'è andato a 51 anni. Da qualche mese era stato colpito dalla malattia risultata non curabile. Si è spento ieri in ospedale, ad Orbassano. Era molto legato alla sua città, tanto che quando poteva tornava a Palermo.

Classe 1967, ruolo attaccante, qualche apparizione con la Nazionale Under 17, era arrivato a esordire nella Juventus nell'estate del 1987 (al termine di una lunga trafila nelle giovanili bianconere e un anno in prestito nell'Ospitaletto con Gigi Maifredi in panchina). Dopo aver disputato tutto il precampionato insieme a Scirea, Rush e Laudrup (giocando in otto amichevoli), l'allenatore Rino Marchesi lo fece debuttare nelle partite ufficiali, gettandolo nella mischia in Coppa Italia, nella sfida contro il Catanzaro al Comunale di Torino. Un'apparizione "santificata" dalla pacca affettuosa di un certo Boniperti a fine partita. Poi un altro gettone contro la Casertana, a qualche giorno di distanza. Quindi un lungo girovagare in Serie C: Ravenna, Tempio Pausania, Aosta.

A 28 anni la decisione di smettere per tuffarsi nella carriera di allenatore e di mettere le radici a Ivrea. Tecnico preparato e molto stimato, aveva guidato tra le altre Airaschese, Pinerolo, Villafranca, Piscinese e Saluzzo. Tutte squadre piemontesi, in cui si era fatto apprezzare per professionalità, capacità ed umanità.

La sua ultima esperienza in panchina risale a due stagioni fa, quando aveva guidato la formazione Juniores del Pinerolo. Tantissimi i messaggi di cordoglio comparsi su Facebook. Per tutti mister Gambino era "Tony". Questo il ricordo del direttore sportivo di una squadra locale: “Ciao Tony, Purtroppo ti scrivo queste righe perché in questo mondo in cui sono entrato del calcio dilettantistico mi hai fatto entrare tu. E tutt'ora mi aiutavi a crescere e imparare come muovermi e come comportarmi… Il poco che so l'ho appreso tutto da te... e te a volte anche riprendendomi mi insegnavo qualcosa (...) amico mio aiutami da lassù se puoi solo tu sei riuscito a farmi innamorare di questo calcio dilettantistico e ad aiutarmi sempre anche quando non ti spettava perché nella nostra società non c'eri più… Ciao”.