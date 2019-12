A Montelepre la nona edizione del trofeo podistico M.SS.Immacolata

Sabato torna, per la nona volta sulle strade di Montelepre, il trofeo podistico "M.SS. Immacolata giovani angeli monteleprini” organizzato dall'Asd Vigor Montelepre con il comitato dei festeggiamenti M.SS. Immacolata di Montelepre.

L’ appuntamento è per le 19 in piazza Ventimiglia per la consegna dei pettorali, alle 20 la partenza della gara. In palio per i primi tre classificati di ogni categoria prodotti alimentari tipici.

Una gara unica, con un grande fascino, per il caratteristico circuito di 600 metri (da ripetere 8 volte) ricavato nel cuore del paese. Al termine della fase agonistica come da tradizione i presenti potranno godere gratuitamente della famosa “Sagra della Vastedda”, pane tipico condito con olio nuovo extra vergine il tutto accompagnato da ottimo vino locale. Iscrizioni entro il 6 dicembre all’indirizzo vigormontelepre@libero.it, per i primi cento iscritti un simpatico pacco gara. Info su www.biorace.it.