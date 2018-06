Automobilismo, Natale Giordano alla Ac Festina Lente di Monreale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Natale Giordano 48 enne palermitano, da anni residente a Monreale, annuncia il suo ingresso, grazie all’invito rivoltogli da Francesco Fontana, da un biennio impegnato sportivamente con la AC Festina lente, presieduta da Rosario Lo Cicero Madè. Natale, entra quindi a far parte del gruppo di Piloti impegni per il colori dell’Associazione Culturale e Sportiva che ha sede nella Città normanna.

“Ho iniziato, con le auto, nel ’92, i miei primi passi nello sport motoristico, in verità, avvennero, nel 1987, con le moto - dice Natale - ho corso e vinto parecchio, sia in salita che in pista e così anche nei rally, vittorie di classe nella Coppa Nissena e per tre volte consecutive alla Termini-Caccamo, nella crono di Centuripe, alla Giarre-Montesalice-Milo, alla crono del Monte Bonifato e nel Rally di Alcamo del 2004. Poi - continua Giordano - secondo assoluto, con una Peugeot 306 Gruppo N, in pista, correndo sull’autodromo Vincenzo Florio di Piano dell’Occhio, dove, nel 2013, ho vinto il Campionato Rally in coppia con Giulio Verro, sempre coadiuvato dalla mia amata Fiat X1/9 gr.4. Ho rivinto, - Prosegue il pilota - ancora sulla Pista di Piano dell’Occhio i Campionati di velocità 2014 e 2015. Ho guidato con ottimi risultati - conclude Natale Giordano - anche con una Fiat 130 Gruppo A, con una Fiat UNO Turbo e con una con motore aspirato”.

Questi di dati sintetici e salienti di una carriera che prosegue con entusiasmo e che lo vedo in gara, il prossimo 8 luglio, impegnato nella cronoscalata Giarre-Montesalice-Milo, gara alla quale la AC Festina lente, sarà presente in forze con Rocco Aiuto e la sua Osella BMW PA 20 S, con Ignazio Amato e la sua Renault Clio Cup 2.0, con Gaspare Rizzo su Ford Escort CSW, con Giuseppe Ferrara Sardo su Opel 1900 GT e con lo stesso Presidente Rosario Lo Cicero Madè alla guida della Peugeot 106 1.4 che dice nell'occasione "siamo felici di accogliere nel nostro ristretto e selezionato gruppo di piloti, il bravo Natale Giordano, certi che saprà ben interpretare, come tutti gli altri che ne fanno parte, lo spirito di lealtà sportiva che anima la nostra che, ci tengo a sottolinearlo, non è una Scuderia ma bensì una Associazione Culturale".