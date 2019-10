Monreale, la Ac Festina Lente tra Floriopoli e Monte Bonifato

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La prossima domenica, quella del 27 ottobre, sarà una giornata veramente campale per la Associazione Culturale Festina lente di Monreale, infatti, ben 12 piloti del Sodalizio, saranno impegnati in due diverse manifestazioni motoristiche: il trapanese Rocco Aiuto, di recente laureatosi Campione Siciliano della Classe C/n 3.0, sarà al via, con la sua Osella PA 20 S BMW, delle partita anche il Presidente Rosario Lo Cicero Madè (nella foto ritratto con il Rettore dell'UNIPA Fabrizio MIcari) che dopo lunga assenza dai campi di gara tornerà con la Fiat Seicento Sporting Racing Start e Natale Giordano (nella foto ritratto con il dott. Antonino Scolaro che lo ha di recente operato con successo di un tumore alla carotide) con la Fiat X1/9 con la quale ha appena vinto il Campionato Siciliano Vetture Storiche della Classe GTS 1.6.

Nella stessa giornata altri nove piloti del Sodalizio saranno invece ad Alcamo, per prendere parte alla 3^ edizione dello Slalom del Monte Bonifato: Baldo Bellina con la Fiat 127 storica, Sebastiano Di Gregorio e Maurizio Marino con le Citroen Saxo 1.6, Mario De Simone con la bicilindrica Bianchina F110, Graziano Calandrino con la Peugeot 205 GTI, Vincenzo Coraci con la Citroen C1 Cup con propulsore motociclistico, Paolo Iones e Liborio Calandrino con le Fiat 126 Prototipo e Vincenzo Cammarata con la Fiat 126 motorizzata Suzuki. "Una giornata importante dal punti di vista sportivo per la nostra Associazione - dice il Presidente Rosario Lo Cicero Madè - nella quale, ne sono certo, sapremo farci valere, divertendoci, al meglio delle nostre possibilità".