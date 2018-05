Monreale, Ac Festina un fine settimana con nove piloti in gara

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

AC Festina di Monreale: fine settimana con nove piloti in gara Monreale (Pa) 15.05.2018 - Fine settimana intenso per l’Associazione Culturale Festina lente di Monreale che si appresta a prendere parte, con ben sette piloti, alla XXV^ edizione dello Slalom Coppa Città di Partanna, valido per il Campionato Siciliano e per la Coppa ACI Sport 5^ zona. “Avremo in gara - dice il Presidente Rosario Lo Cicero Madè - il trapanese Sebastiano Di Gregorio al volante di una Peugeot 106 1.3 E1 Italia e con lui - prosegue il Presidente - Agostino Bonsignore, pilota marsalese, Campione Siciliano in carica della classe S2 con la A112 Abarth; il rientrante Giuseppe Russo, anche lui di Marsala, con la Peugeot 106 1.6; il trapanese Giuseppe Schifano che abbandonata la Peugeot 106 salirà sulla più potente Fiat X1/9 S5; gli alcamesi Mario De Simone con la Bianchina F110, vera attrazione degli Slalom siciliani; Gaspare Rizzo, tornato a pieno ritmo alle gare, al volante della Citroen Saxo 1.6 RS plus e Vincenzo Coraci con la Citroen C1 Cup RS Plus. Ci attendiamo - conclude Rosario Lo Cicero Madè - di far, come sempre bene e di cogliere i migliori risultati possibili per i nostri Driver”. Nella stesso fine settimana, altri due piloti del Sodalizio Monrealese, il trapanese Angelo Fici, con la Peugeot 205 Rally E1 Italia e l’alcamese Ignazio Amato, con la Renault Clio Cup, con la quale nel 2017 vinse il Campionato Siciliano della Classe RS Plus 2.0, saranno impegnati nella XXIV edizione della cronoscalata Val d’Anapo - Sortino, valida oltre che per il Campionato Siciliano, per il Trofeo Italiano della Montagna.