Automobilismo, la Ac Festina Lente prepara la trasferta di Sciacca

Si prospetta l'ennesima trasferta per l'Associazione Culturale Festina lente di Monreale, presieduta da Rosario Lo Cicero Madè ed operante, da quattro anni ormai, anche come Scuderia Automobilistica. "Siamo pronti con a prendere parte allo Slalom di Sciacca Terme di domenica 17 giugno - dice il Presidente - con Giuseppe Russo al volante di una Peugeot 106 Gruppo N, Noto Giuseppe iscritto con una Peugeot 106 Gruppo E1 ITA, Agostino Bonsignore con la A112 Abarth Gruppo S, Pietro Amorello con la Fiat 600 storica e con il nuovo arrivato Tony Russo che sarà al via tra le vetture del Gruppo attività di base, con la Fiat 500 ritratta in foto.

Contiamo di far bene . prosegue Rosario Madè - come del resto sempre abbiamo fatto, con lo spirito di sano agonismo sportivo che ci contraddistingue". Lo Slalom valido per il Campionato Siciliano e per la Coppa ACI Sport 5^ zona, si svolgerà sul tracciato che un tempo fu palcoscenico della cronoscalata Sciacca - Monte Kronio.