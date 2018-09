Monreale, Ac Festina Lente: in undici alla Monte Erice

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Siamo pronti - dice Rosario Lo Cicero Madè Presidente e pilota dell’Associazione Culturale Festina lente con sede a Monreale - saremo in undici e tra noi anche la sorpresa di un giovanissimo Under 25”. Oltre al Presidente, in gara con la Peugeot 106 Racing Start 1.3, con la quale tenterà di bissare il Campionato Siciliano Velocità in Salita vinto nel 2017, ci saranno anche Enrico Parasiliti, originario di Tortorici ma residente a Motta Sant’Anastasia, con la Seat Ibiza TDI RSD e nello stesso raggruppamento, con una identica vettura, anche l’alcamese Ignazio Amato. Poi ancora, Oliver Oliveri, pilota bagnerese, con la Peugeot 106 1.6 Racing Start; Gaspare Rizzo, driver alcamese, con la Ford Escort CSW Prod. S; il trapanese Angelo Fici al volante di una Peugeot 106 1.6 Racing Start, palermitano Antonio Mazzola con la Peugeot 306 2.0 Prod. E; il trapanese Rocco Aiuto, veterano di mille battaglie e profondo conoscitore della Monte Erice, al volante di una Radical SR4 Suzuki, portata in Sicilia dal Motorsport Sorrento ed infine, sempre tra le vetture moderne, anche lui con la Radical SR4 Suzuki dell’Autosport Sorrento, l’under 25 alcamese Francesco Adragna, al quale il Presidente Rosario Lo Cicero Madè, da il benvenuto tra i piloti del Sodalizio. La AC Festina lente ha iscritto inoltre, tra le storiche, il palermitano Francesco Fontana, con la Morris Cooper S, già vincitrice alla recente Monti Iblei e Natale Giordano, anche lui palermitano ma da anni residente a Gicalone, frazione di Monreale, con la Fiat X1/9, con la quale ha ottenuto prestigiose affermazioni, sia alla Giarre-Montesalice-Milo che alla Monti Iblei. "Contiamo - conclude Madè - di dare il massimo delle nostre possibilità, sempre con lo spirito di sportività e lealtà nei confronti degli avversari che ci contraddistingue".

Gallery