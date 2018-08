Monreale, Ac Festina Lente in nove al 15° slalom internazionale dei Marmi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Monreale 31.08.2018 - L’Associazione Culturale Festina lente presieduta da Rosario Lo Cicero Madè, coadiuvato dalla moglie Claudia Scavone, si prepara a prendere parte, domenica 2 settembre, allo Slalom Internazionale dei Marmi di Custonaci che giunge quest’anno alla sua 15^ edizione “unga gara affascinate che parte dalla suggestiva baia di Cornino e sale per quasi 3 Km sino a Custonaci -dice il Presidente - ed anche in questa occasione, dopo l’esaltante esperienza della cronoscalata 61^ Monti Iblei, saremo presenti con ben 11 piloti ed onorammo quindi, al massimo delle nostre possibilità, l’evento sportivo valido per la Coppa ACI Sport 5^ Zona e per il Campionato Siciliano”.

Per l’Associazione Culturale Festina lente che lamenta sempre l’indifferenza della giunta Monrealese guidata dal Sindaco Piero Capizzi, saranno in gara Baldo Bellina con la Fiat 127 Sport, iscritta tra le storiche; Graziano Calandrino con la Peugeot 205 GT, iscritta nel Gruppo Attività di Base; Vicenzo Coraci con la Citroen C1 Cup; Antonio Mario Marino (ritratto nella foto d'archivio) con la Citroen Saxo e Ignazio Amato con la Renault Clio Cup, iscritti nel Gruppo Racing Start Plus; Giuseppe Russo con la Peugeot 106 Rally, iscritto in Gruppo N; Agostino Bonsignore con la A112 Abarth, iscritto in Gruppo Speciale; Sebastiano Di Gregorio con la Peugeot 106 Rally, iscritto nel Gruppo E1 ITA e Vincenzo Cammarata, con la Fiat 126 Suzuki, iscritto nel Gruppo Silhouette. “Credo proprio - conclude il Presidente Rosario Lo Cicero Made - che ben figureremo e che i nostri nove Piloti iscritti alla gara sapranno farsi valere, nel rispetto delle regole sportive che ci contraddistingue”.