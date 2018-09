Automobilismo, Ac Festina lente con Adragna e Giordano alla 64^ Coppa Nissena

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

AC Festina lente: Adragna e Giordano alla 64^ Coppa Nissena Monreale 19.09.2018 - L’Associazione Culturale Festina lente, reduce dagli entusiasmanti risultati conseguiti nelle cronoscalate Val d’Anapo - Sortino, Giarre - Montesalice - Milo, Monti Iblei e domenica scorsa alla Monte Erice dove le sono stati matematicamente assegnati i cinque Titoli di Campioni Regionali, uno dei quali al Presidente Rosario Lo Cicero Madè e poi ad Ernesto Parasiliti, a Gaspare Rizzo, tra le vetture moderne ed a Francesco Fontana e Natale Giordano, tra le vetture storiche, sarà presente, domenica 23 settembre, anche alla 64^ edizione della Coppa Nissena, manifestazione valida per il CIVM (Campionato Italiano Velocità Montagna) e per il TIVM (Trofeo Italiano Velocità Montagna), oltre che per i Campionati Siciliani riservati alle vetture moderne e storiche.

"Ci saremo - dice il Presidente - con il giovane alcamese Francesco Adragna, che ha esordito nelle cronoscalate, al volante di una Radical SR4 Suzuki del Motorsport Sorrento, alla Monte Erice della scorsa domenica, brillato oltre ogni previsione, tanto da vincere la classe E2SC 1.6. Con Francesco - continua Rosario - ci sarà anche il ben più esperto Natale Giordano che con la sua Fiat X1/9 storica, da lui stesso curata e preparata, nell’officina di Giacalone, frazione di Monreale, dove egli risiede. Natale - conclude Rosario Madè - vuole confermare, nella sua amata Coppa Nissena, la brillante stagione che lo ha visto aggiudicarsi il Titolo Regionale”.

