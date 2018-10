Monreale, Ac Festina Lente tra Belmonte Mezzagno e la Valle del Sosio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Sarà un fine settimana ricco d'impegni, quello del 6/7 ottobre, per l'Associazione Culturale Festina lente di Monreale, a raccontarcelo è il Presidente Rosario Lo Cicero Madè "due nostre piloti di Mazara del Vallo, Giuseppe Russo con la Peugeot 106 Gruppo N 1,6 e Antonio Maurizio Marino con la Citroen Saxo VST Gruppo Racing Start 1.6, saranno impegnai nello Slalom Principe di Belmonte, valido per la Coppa ACI Sport 5^ zona e per il Campionato Siciliano che si svolgerà appunto a Belmonte Mezzagno mentre invece - prosegue il Presidente - avremo in gara, nella ben più impegnativa undicesima edizione del Rally Valle del Sosio, l'inedita coppia formata da Oliver Oliveri-Erminia Rizzo, con la Citroen Saxo VST Racing Start 1.6, attualmente in testa al Campionato Siciliano Rally della propria classe.Sappiamo bene - conclude Rosario Lo Cicero Madè - che non potremo puntare, vista la esigua potenza dei motori dei nostri alfieri, a prestazioni di primo piano ma siamo certi che i nostri sapranno farsi valere nelle classi di appartenenza".

Gallery