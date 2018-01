Mondiali di ju jitsu ad Abu Dhabi: in maglia azzurra 6 palermitani

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Dopo aver partecipato lo scorso fine settimana a Roma al raduno collegiale della Nazionale giovanile in previsione del campionato del Mondo, arriva la convocazione ufficiale per 6 ragazzi palermitani. Per i due veterani Martina Garofalo e Cristian Gaita si tratta del secondo mondiale, mentre per i nuovi azzurri, Loris Fuschini, Noemi Vullo, Francesco Randazzo e Salvatore Ferrante è la prima convocazione. Vestiranno la maglia della Nazionale per il Campionato del Mondo che si svolgerà ad Abu Dhabi dal 28 Febbraio al 5 Marzo 2018. Martina Garofalo Bronzo al Campionato Europeo di Bucarest, sarà chiamata a difendere l’oro conquistato ad Atene lo scorso anno. Per questi ragazzi da oggi saranno giorni di attesa e di dura preparazione guidati dal maestro Raffaele Liuzza. Attualmente sono alla ricerca di uno sponsor che possa sostenere le spese per la realizzazione di questo grande sogno.