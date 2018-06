Automobilismo, Ac Festina Lente soddisfatta per le prestazioni al 16° agro-ericino

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L’Associazione Culturale Festina lente di Monreale, presieduta da Rosario e Claudia Lo Cicero Madè, torna soddisfatta in sede, dopo le buone prestazioni conseguite ieri dai sui tredici piloti presenti alla 16^ edizione dello Slalom Agro Ericino. “e’ stata una giornata campale - dice il Presidente Lo Cicero Madè - infatti il caldo torrido l’ha fatta da padrone ed a soffrire, oltre ai motori dei concorrenti iscritti alla gara valida per il Campionato Italiano Slalom, hanno sofferto anche gli spettatori e tra questi, io e mia moglie, giunti sul posto per stare vicini a nostri amici e piloti impegnati nella gara”.

Su 137 iscritti, provenenti da tutta la Sicilia e da altre Regioni d’Italia, la Associazione Culturale Festina lente, ha portato in gara bel 13 Driver “il migliore - dice ancora Rosario Lo Cicero Madè - inteso come piazzamento finale, è stato Vincenzo Cammarata che con la sua Fiat 126 motorizzata Suzuki, ha agguantato il 41° posto assoluto ed il 2° nella classe E2SH, non male è andato anche Giuseppe Schifano, 3° in classe S5 e 61° assoluto, il quale comincia a prendere confidenza con la difficile Fiat X1/9. Sebastiano Di Gregorio ha piazzato la sua Peugeot 106 al 5° posto della classe E1 1.4, Liborio Calandrino è giunto 5° nella difficile classe P1 con la sua Fiat 126 e stesso risultato ha conseguito in classe Bicilindrica 700cc la Bianchina F110 di Mario De Simone; Gaspare Rizzo, il quale ha accusato qualche problema alla sua A112 Abarth, si è piazzato 2° in classe A1, mentre Giuseppe Russo, con la Peugeot 106, si è classificato al 9° posto nell’agguerrita classe N3; Maurizio Marino, con la Citroen Saxo si è piazzato 2° in classe Racing Start Plus 1.6 e Gino Rigogliuso ha vinto, con la Seat Cupra TD, la classe N4, vittoria anche per Vicenzo Coraci in classe Racing Start Plus 1.15 con la Citroen C1 Cup ed infine, bene Baldo Bellina 3° tra le storiche in classe HST 3 e ottimo 3° posto assoluto tra le Attività di Base per la Peugeot 205 di Graziano Calandrino”. A fine gara, come si evince dalla foto, i piloti hanno festeggiato lungo il percorso la loro partecipazione all’importante evento sportivo.