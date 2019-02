Foschi (ri)chiama, Mirri diserta: salta l’incontro, ora è Sos stipendi

Ci avrebbe pensato a lungo prima di decidere che non valesse neanche la pena sedersi al tavolo delle trattative. Salvo nuovi e clamorosi colpi di scena sembrerebbe essere ormai concluso definitivamente il dialogo tra Rino Foschi e l’imprenditore Dario Mirri per garantire un’iniezione di capitale che sarebbe servita a evitare una pesante penalizzazione per l’anno prossimo. Se entro domani non saranno pagati gli stipendi il Palermo si troverà a dover fare i conti con un -4 per la stagione in corso.

La prima fumata nera venerdì sera, poi i nuovi contatti. Mirri aveva offerto circa 3 milioni di euro chiedendo in cambio la gestione della pubblicità dello stato per i prossimi quattro o cinque anni. E senza alcuna certezza per il futuro. Foschi, però, secondo la versione della controparte avrebbe deciso improvvisamente di sospendere la trattativa dopo aver avuto notizie di un interessamento di un fondo americano pronto a scucire 50 milioni di euro per ripianare i debiti e acquistare la società.

Stamattina la società di viale del Fante è tornata sui propri passi cercando un nuovo contatto i fratelli Dario e Daniele Mirri. Dopo aver programmato un incontro nel pomeriggio, i vertici della Damir avrebbero deciso di declinare l’invito mettendo - apparentemente per sempre - la parola fine sulla vicenda. Adesso si spera che la misteriosa cordata americana sia davvero intenzionata a mettere sul piatto i 50 milioni per rilevare la società e salvarla dal fallimento. Intanto per evitare la penalizzazione servirà un vero e proprio miracolo.