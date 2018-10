Corsa con i sacchi e tiro alla fune, chiuse le Miniolimpiadi della tradizione a Sferracavallo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Conclusa la tre giorni all’insegna dello sport e dei giochi tradizionali allestita in occasione del 171esimo festeggiamento in onore dei Santi Cosma e Damiano, a Sferracavallo. La centrale piazza Beccadelli si è trasformata in un mini villaggio olimpico dove centinaia di bambini dai cinque ai dodici anni si sono cimentati nei giochi per loro organizzati nel corso della prima edizione della Miniolimpiadi della Tradizione.

L'ultimo giorno della manifestazione sportiva, mercoledì 26 settembre, è stato dedicato ai giochi della tradizione: la corsa con i sacchi e il iro alla fune hanno appassionato non solo i bambini ma anche i genitori che in chiusura hanno dato sfogo alle proprie energie. Tifo alle stelle dell’appassionato pubblico e vittoria degli scapoli sui maritati.

Martedì 25 settembre pomeriggio il volley è stato protagonista: la piazza Beccadelli si è riempita di piccoli pallavolisti di ogni età che con le loro grida di gioia hanno gratificato i volontari ed i professori presenti per gestire le partite. Vittoria del mini torneo per i ragazzi della squadra denominata “La Delizia” che sono roisciti ad avere la meglio sulla squadra “La Fatina”.

Il pomeriggio di lunedì 24 settembre i giovani sportivi della borgata, e non solo, sono stati chiamati a giocare a basket, uno degli sport di squadra più belli e coinvolgenti al mondo. I bambini hanno da subito appreso le principali e basilari nozioni su come gestire una partita e cosa principale il rispetto per l’avversario. La squadra vincitrice del mini torneo di basket è stata la “Zotta” che in finale è riuscita ad avere ragione della squadra di “Montaruozzu”, da segnalare i nomi assegnati alle squadre che ricordano antiche località della Borgata marinara di Sferracavallo.

Tutti i partecipanti sono stati premiati in questa tre giorni piena di gioia, divertimento, giochi e sport che hanno strappato agli organizzatori la promessa di ripetere l’iniziativa per regalare ai bambini ed alla borgata di Sferracavallo qualcosa di particolare, sano e coinvolgente.